Axelle Red et Toto dans le Stop ou Encore du 24 mars 2018

Axelle Red revient avec "Exil" : "J'ai de plus en plus de plaisir à écrire en français"

publié le 23/03/2018 à 14:36

Avis aux fans ce matin dans votre Stop ou Encore votez pour Axelle Red, qui signe son retour avec un nouvel album "Exil". Vous en écouterez le premier extrait "Signe ton nom"......A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Axelle Red dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL



Ce matin dans Stop ou Encore votez pour Toto, qui, à l'occasion de leur 40ème anniversaire, remonte sur les scènes du monde entier lors de leur tournée "40 Trips Around the Sun World Tour", avec quelques escales françaises: , demain à Marseille, le 26 mars à Toulouse, le 27 mars à Lyon et le 30 mars à la Seine musicale de Boulogne Billancourt!...A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Toto



Ce matin votre Stop ou Encore vous propose de voter pour Vianney et de découvrir ainsi son duo avec Maître Gims "La même", qui est extrait du nouvel album de Maître Gims "Ceinture noire".. N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



Vianney dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA Presse pour RTL

En votant ce matin, Stop ou Encore pour les artistes programmés, remportez vos places pour assister au concert des 40 ans de Toto, selon votre choix le 26 mars à Toulouse ou le 27 mars à Lyon. A vos téléphones 3210 ou 74900 par sms!





TOTO

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

