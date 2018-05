"Animaux médecins" : la pharmacie secrète des animaux

publié le 24/05/2018 à 20:58

Dans nos sociétés modernes, quand le chat, le chien, le canari et autre petit compagnon de la maison est malade, notre premier réflexe est de courir chez le vétérinaire. Et à l'état sauvage ? comment font les animaux pour survivre ? car c'est une évidence, un lion tombe tout aussi malade que le chat bichon de mamy.



Voici 14 histoires d'animaux illustrées pour comprendre comment les animaux se soignent ou se protègent... seuls... grâce à la nature.

Partons par exemple en Afrique. Afin de provoquer la mise-bas de son bébé, l'éléphante a découvert un moyen génial pour accélérer la sortie de son bébé. "Une éléphante enceinte, nous expliquent les auteurs Angie Trius et Mark Doran, peut parcourir jusqu'à 28 kilomètres pour trouver un arbre bien précis de la famille des borraginacées, l'arracher et le manger en entier. Quelques jours plus tard un bel éléphanteau verra le jour".

Le remède ou plutôt ici le facilitateur est un Cordia Africana, un arbre qui peut atteindre 25 mètres de haut ! et que l'éléphante boulotte presque jusqu'aux racines. Ce remède utilisé par l'éléphante l'est aussi... par les femmes. Des recherches scientifiques ont révélé que le thé préparé avec l'écorce et les feuilles de cette espèce d'arbre avait la particularité de provoquer des contractions de l'utérus.

Les Animaux medecins Crédit : Albin Michel Jeunesse

Au fil des pages de ce livre a rabats, on apprend aussi que le gorille des montagnes ne déteste pas manger de temps à autre des pierres et des cailloux. En effet le gorille se nourrit essentiellement de plantes riches en protéines et des fruits (quand il en trouve). Mais ce régime n'apporte pas suffisamment de minéraux et d'oligo-elements comme le sodium, le fer, le calcium et le potassium. Du coup c'est dans les cailloux, les pierres, la terre et la poussière qu'ils vont trouver ces éléments essentiels à leur équilibre alimentaire.



Dans ce ce livre passionnant vous découvrirez aussi pour quoi le geai bleu d'Amérique aime prendre des bains de fourmis, pourquoi les singes capucins moines se frottent avec au moins 4 plantes différentes, pourquoi les chats régurgitent quand ils mangent de l'herbe etc.



Une vraie caution scientifique ! Angie Trius qui cosigne ce livre jeunesse est docteur en médecine vétérinaire. Elle travaille plus particulièrement sur la science et la technologie des aliments. Mark Doran l'autre auteur est neurologue, chimiste et titulaire d'un doctorat en mécanique quantique. Les "Animaux médecins" est leur premier livre jeunesse.

Illustrateur Julio Antonio Blasco. Editions Albin Michel jeunesse. 13,90 euros.