Alain Souchon et Paul McCartney dans le Stop ou Encore du 25 mars 2017

Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Alain Souchon, avec ses nombreux tubes comme "Foule sentimentale" ou encore plus récemment "Le baiser"... Place ensuite à Paul McCartney avec notamment "This one" extrait de l'album "Flowers in the dirt", son 7ème album solo, qui vient d'être réédité en coffret Deluxe, en double CD et en Vinyle! Vous pourrez également voter ce matin pour Yannick Noah avec par exemple "Destination ailleurs", extrait de l'album "Charango", Disque de diamant pour plus d'un million d'exemplaires vendus!....A vous de voter sur rtl.fr !







En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, à l'occasion de la réédition de l'album de Paul McCartney "Flowers in the dirt", remportez un double CD, et un Double Vinyl, et un grand gagnant remportera en plus, un coffret Deluxe, comprenant 3 CD, un DVD, ainsi qu'un livre de notes manuscrites de Paul McCartney et le catalogue de l'exposition de Linda McCartney... A vos téléphones: 3210



Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.