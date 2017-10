Alain Souchon et Bruno Mars dans le Stop ou Encore du 22 octobre 2017

publié le 20/10/2017 à 11:21

Ce matin dans votre Stop ou Encore, votez pour Alain Souchon , l'occasion d'écouter ses nombreux tubes, qui ont jalonné les années 80, 90, 2000 .... De "La ballade de Jim" à "Le baiser", ou "encore "Et si en plus y'a personne"...Téléphone: 3210... sms au 74900!

Alain Souchon & Laurent Voulzy - "La ballade de Jim"



De la nouveauté avec un nouvel extrait du dernier album de Bruno Mars "24K Magic": "Versace on the floor", Bruno Mars et David Guetta! . .A vos téléphones: 3210, ou sms au 74900...



Bruno Mars, à l'occasion de la sortie de son nouvel album sera en tournée mondiale dès mars, avec le 31 à Lille, le 8 avril à Montpellier et les 5 et 6 juin 2017 à Paris. Crédit : AFP

Dans votre Stop ou Encore ce matin, votez pour Isabelle Boulay,dont on poursuit avec le titre "Toi moi nous", la découverte de son dernier album "En vérité"... Elle sera à l'Olympia le 18 octobre, puis en tournée en France en novembre et décembre prochains!... N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.





Isabelle Boulay - Parle-moi (LIVE) Le Grand Studio RTL



En votant ce matin, vous pourrez remporter le nouvel album de Julien Clerc "A nos amours", mais aussi vos places pour assister à la répétition du nouveau concert de Julien Clerc le 22 novembre à Courbevoie, avec RTL, l'occasion de passer un week-end parisien également... A vos téléphones.... 3210 ou 74900 par sms!



"A nos amours", le nouvel album de Julien Clerc

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

