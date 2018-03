Alain Bashung et Coldplay dans le Stop ou Encore du 17 mars 2018

publié le 16/03/2018 à 11:20

Ce matin votre Stop ou Encore rend hommage à Alain Bashung qui nous quittait le 14 mars 2009. L'occasion pour vous d'écouter certains de ses nombreux tubes "Vertige de l'amour", "Ma petite entreprise" ou encore "La nuit je mens".....





bashung.jpg



Ce matin dans Stop ou Encore votez pour Coldplay et notamment leur duo avec The Chainsmokers "Something just like this"... Coldplay qui avec son "A head full of dreams Tour" qui, en 2017, à décroché la cinquième tournée la plus lucrative de tous les temps! A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Chris Martin, leader du groupe Coldplay au Stade de France le 2 septembre 2012 Crédit : THOMAS SAMSON / AFP



Ce matin dans votre Stop ou Encore votez pour le duo français phénomène du moment Brigitte! Elles attaquent une tournée une tournée à travers la France le 9 mars et passeront par l'Olympia entre le 22 et le 26 mai 2018! N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



Brigitte dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

En votant ce matin, Stop ou Encore pour les artistes programmés, remportez vos places pour assister aux 24 Heures du Mans en V.I.P.avec RTL! Votre pass vous donnera notamment un accès privilégié aux Paddocks! A vos téléphones 3210 ou 74900 par sms!





Les 24h du Mans

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.