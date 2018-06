publié le 25/06/2018 à 12:32

C'est la nouvelle détective venue d'Angleterre qui est en train de conquérir la France. Elle s'appelle Agatha Raisin, en clin d’œil à Agatha Christie. Agatha Raisin serait comme Miss Marple, la célèbre enquêtrice de la reine du polar anglais, en version moderne, loufoque, gaffeuse et cougar.



Un personnage atypique plébiscité par les lecteurs et les lectrices comme Capucine. "Agatha fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Elle vient avec ses grosses sabots, elle dit tout ce qu'il ne faut pas dire", raconte la jeune lectrice. "Elle a bon fond : elle montre une partie d'elle-même très dure mais c'est quelqu'un de très attachant".



Les premières enquêtes d'Agatha Raisin sont sorties en France il y a 2 ans. Un succès croissant devenu un vrai phénomène d'édition. Dès leur première semaine de parution, les deux derniers volumes, L'Enfer de l'amour et Crime et déluge se classent à la 5ème et 7ème places des meilleures ventes.

Mais qui est cette Agatha Raisin ?

Londonienne, quinquagénaire et délurée, Agatha Raisin plaque tout pour aller vivre dans un charmant village de la campagne anglaise. Dans son sillage se multiplient les meurtres, qu'elle élucide à sa manière peu orthodoxe. Le ton humoristique a été donnée dès la première de ses enquêtes, La Quiche fatale, un titre collector avec comme arme du crime, une quiche empoisonnée.

Outre-Manche, Agatha Raisin est devenue un monument du patrimoine national. Cette détective écossaise est née sous la plume de l'écrivaine écossaise M.C. Beaton, 82 ans, de son vrai nom Marion Chesney. Elle a publié près de 150 romans dont une trentaine d'Agatha Raisin ces quinze dernières années.