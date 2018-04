Abraham Poincheval va vivre une semaine enfermé dans une statue

Abraham Poincheval s'enferme pour 7 jours et 7 nuits dans une pierre au Palais de Tokyo, à Paris, le 22 février 2017.

publié le 14/04/2018 à 00:44

Après avoir couvé des œufs ou être resté dans un rocher durant une semaine, le performeur Abraham Poincheval se lance un nouveau défi. Connu pour ses performances extrêmes, l'artiste va vivre durant une semaine dans une statue du Musée-forum de l'Aurignacien, à Aurignac, en Haute-Garonne, comme le rapporte 20 Minutes.



Abraham Poincheval est notamment connu pour avoir vécu dans un rocher pendant une semaine au Palais de Tokyo à Paris. Il avait déjà habité durant deux semaines dans un ours naturalisé ou encore fait éclore un œuf en le couvant. Pour son prochain défi du 2 au 8 juin, il va donc vivre dans la figure tutélaire de l'Homme-Lion, première représentation anthropomorphe de l'histoire de l'humanité, vieille de 32.000 ans.

Le public ne verra pas Abraham Poincheval mais pourra communiquer avec l'artiste. Il sera dans une position mi-droit, mi-assis. Et pour les plus téméraires et les moins claustrophobes, après la performance, la statue sera accessible à ceux qui voudraient tenter l'expérience.