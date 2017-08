A la rencontre des minorités ethniques du monde

publié le 05/08/2017 à 10:00

Cet été, Louis Bodin repart à la conquête de nouveaux espaces, afin de faire voir, de regarder et de découvrir notre monde différemment. Chaque samedi, il abordera notre planète d'un point de vue nouveau, à travers de grands témoins qui raconteront la manière dont ils explorent notre environnement.







Que ce soit en montagne, en mer ou dans le ciel, il existe d'innombrables moyens de parcourir le globe et des zones inédites restent encore à découvrir et à partager.

Aujourd'hui, nous irons à la rencontre des minorités ethniques de notre planète, avec Jean-Michel Corillion, réalisateur de films documentaires qui a parcouru le monde pour transmettre et raconter ce qu'il a vu et la botaniste Lucile Allorge, scientifique renommée qui aime apprendre, étudier et évidemment transmettre.

Jean-Michel Corillion

Réalisateur de films documentaires depuis plus de 20 ans, Jean-Michel Corillion parcourt le monde pour filmer des minorités ethniques, vivant à l’écart du monde moderne.

Dans son dernier film il a rencontré la tribu des Tau’t Batu, qui vit dans des grottes de la jungle de l’île de Palawan aux Philippines.

Lucile Allorge

Botaniste renommée, Lucile Allorge a effectué de nombreuses expéditions, dont la dernière à Madagascar, dans le parc de Namoroka, véritable coffre-fort écologique, l’une des dernières « zone blanche » de la planète.

Toute l'équipe de l'émission vous remercie. Pensez à préserver notre merveilleuse terre, la mer, les océans et leurs occupants. Rendez-vous la semaine prochaine.