A la découverte de la twilight zone

Que ce soit en montagne, en mer ou dans le ciel, il existe d'innombrables moyens de parcourir le globe et des zones inédites restent encore à découvrir et à partager.

Pour ce nouveau rendez-vous, nous partirons à la découverte de la twilight zone, cette zone crépusculaire sous l'océan, avec l'expédition Under The Pole III des deux explorateurs Emanuelle Pierre-Bardout et Ghislain Bardout qui viendront parler de l'expérience inédite qu'il s'apprête à vivre.

Under The Pole III

L'expédition Under the Pole III part cet été pour une mission longue de 3 ans. L’objectif est de réaliser plus de 500 plongées à travers les océans pour observer la twilight zone, cette zone crépusculaire à la luminosité moyenne située entre 60 et 200 m sous l’eau.

Les deux trentenaires originaires de la région parisienne, plongeurs confirmés et passionnés, partiront avec leurs deux enfants âgés de 5 et 1 an, et avec Kayak, leur husky.

