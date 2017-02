Yvelines : il entame une grève de la faim après une blague sur Daesh

À Saint-Germain-en-Laye, un employé de Pôle Emploi a été sanctionné après avoir plaisanté au sujet de l'organisation terroriste.

12/02/2017

Le 29 août dernier, Yann Djail envoyait un mail à ses collègues du Pôle emploi de Saint-Germain-en-Laye : "Daesh revendique le tremblement de terre en Italie". Une phrase qui lui fait vivre l'enfer depuis plus de six mois et qui lui vaut aujourd'hui de commencer une grève de la faim. Car dix jours après l'envoi de cet email, l'homme avait été convoqué par le responsable sécurité de sa direction régionale. Lui pour qui ces mots n'étaient qu'une "simple blague, qu'on peut certes trouver douteuse", rapporte un délégué FO au Parsien, s'est au final retrouvé au cœur de multiples attaques.



"On voulait lui faire dire qu'il était terroriste, on lui a prêté plein de choses comme une allégeance à Mahomet, d'avoir dit cinq fois Allah Akbar le jour de Charlie Hebdo, d'avoir transporté une bombe ou d'avoir envoyé un mail déclarant qu'il souhaitait partir en Syrie. Yann étant kabyle, ça l'a révolté", poursuit le syndicaliste. Résultat : Yann Djail est suspendu de ses fonctions, et une plainte est déposée pour "apologie du terrorisme". Quelques jours après sa suspension, l'homme a été convoqué au commissariat de Saint-Germain, puis placé en garde à vue. Son domicile a même été perquisitionné. Cependant, selon les propos du délégué FO, toutes les accusations à l'encontre de Yann Djail "ont été immédiatement démontées", et l'affaire a été classée sans suite.

Une mutation en guise de sanction

Mais le calvaire de l'homme ne s'est pas arrêté là, d'où sa grève de la faim. Car la direction de Pôle Emploi lui a imposé "une mutation sanction". Et d'expliquer lui-même au Parisien : "Si j'acceptais de rejoindre l'agence de Versailles, les sanctions étaient levées". Mais n'estimant qu'il n'avait rien à se reprocher, il a refusé. Depuis septembre, ce travailleur handicapé et diagnostiqué anxio-dépressif, est donc en arrêt maladie. Le soutien de ses collègues, et les témoignages ne faisant pas bouger la direction. Un autre agent dit d'ailleurs que tous ont été "choqués" quand la mise à pied de Yann Djail a été annoncé.



De son côté, la direction régionale de Pôle Emploi souligne "un comportement inapproprié", qui a justifié "de déposer une main courante". Selon elle, les enquêteurs ont fait leur travail, et la blague malheureuse de l'employé "n'a pas fait rire". Selon Le Parisien, elle affirme également avoir été "dans [son] rôle". Et de justifier également la mutation de son employé : "il s'agissait d'apaiser la situation. On lui a proposé une agence capable de l'intégrer. C'était une opportunité à saisir". Mais Yann Djian ne l'entend pas de cette oreille. Il a donc décidé d'engager un avocat et de porter l'affaire devant le tribunal.