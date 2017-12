Loi Grandguillaume : trouver un chauffeur VTC va être de plus en plus difficile

publié le 29/12/2017 à 12:03

Les utilisateurs de Véhicules de Tourisme avec Chauffeur (VTC), pourraient avoir des difficultés à se déplacer. La loi Grandguillaume, votée en décembre 2016, entre en vigueur ce vendredi 29 décembre : désormais, les chauffeurs VTC sous statut Loti ne peuvent plus travailler pour de grands groupes comme Uber, Chauffeur Privé ou LeCab.



Mis en place en 1982, le statut Loti a été créé sans aucune formation théorique pour les chauffeurs professionnels transportant entre 2 et 9 personnes.



De nombreux chauffeurs de VTC travaillent sous ce statut et ne peuvent donc plus exercer s'il ne se sont pas mis en règle, grâce à une licence VTC spécialement mise en place par le ministère des Transports. Elle est accordée à tous les chauffeurs de VTC pouvant présenter leurs fiches de paie de ces douze derniers mois.

5.000 chauffeurs en moins

Mais la plupart des chauffeurs actuels ont le statut d'auto-entrepreneur et ne peuvent donc pas fournir ces justificatifs. Ceux qui sont dans ce cas peuvent passer un examen théorique, avec des questions administratives, théoriques, de gestion, de vocabulaire et même des questions en anglais.

Seulement le taux de réussite est très faible, de seulement 10% sur tout le territoire, comme l'explique le Huffington Post.



Face à ces difficultés de nombreux chauffeurs vont donc arrêter leur activité. Selon Yves Weisselberger, fondateur de Snapcar et interrogé par le Huffington Post, cette perte est estimée à 10% des effectifs : "5.000 chauffeurs vont arrêter. Le nombre de VTC va passer de 30.000 à 25.000 ou de 25.000 à 20.000".