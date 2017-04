Voter en prison : le parcours du combattant

et Léa Stassinet

publié le 23/04/2017 à 17:41

Glisser un bulletin dans l'urne, un geste simple pour la majorité des citoyens, mais certains éprouvent encore des difficultés certaines afin d'accomplir leur devoir. Les personnes incarcérées en sont le parfait exemple. La preuve par les chiffres : lors de la précédente élection présidentielle, en 2012, seuls 3,9% des 50.630 personnes détenues en France avaient exprimé leur voix. Ceux souhaitant voter alors qu'ils se trouvent derrière les barreaux ont deux solutions : la procuration, utilisée par 500 prisonniers il y a cinq ans, et la permission de sortie, autorisée pour 54 d'entre eux.



Mais pour certains, le vote est loin d'être une priorité. Le processus démocratique semble par exemple très éloigné pour les familles de détenus. Thérésa explique par exemple que pour son fils incarcéré aux Baumettes, à Marseille, ils n'y ont "pas du tout pensé". "On pense plutôt à des permissions pour aller voir les enfants, mais aller voter ça ne nous a pas traversé l'esprit", explique-t-elle. Et pour ceux qui y pensent, plusieurs obstacles se dressent sur leur chemin.

Seuls 2 surveillants sur 10 au courant de la procédure aux Baumettes

Ils sont tout d'abord confrontés au manque d'informations. Sur plus de dix surveillants interrogés à la prison des Baumettes, seuls deux connaissaient les démarches à effectuer. Il est ensuite difficile de rassembler dans une cellule tous les documents nécessaires pour établir une procuration. Enfin, lorsque le détenu demande une permission de sortie pour se rendre aux urnes, la procédure peut prendre plusieurs mois. Certaines familles avancent une solution : installer des bureaux de vote à l'intérieur des prisons. "Il y a quand même certains prisonniers qui sont impliqués dans la vie politique", explique Sylvie, dont le mari est enfermé.

Pour ce premier tour de l'élection présidentielle, à Marseille, seuls 20 détenus pourront sortir voter, ce qui représente 1% de la population carcérale des Baumettes.