publié le 02/02/2018 à 18:53

Surprise dans le classement des voitures les plus volées en 2017. Si vous pensiez que les voitures de luxe étaient les plus prisées par les voleurs, détrompez-vous. Dans le top 10, on trouve aussi beaucoup de véhicules "grand public", plus faciles à forcer.



Au sommet du podium trône la Smart Fortwo. Elle serait l'un des véhicules les plus faciles à ouvrir. Ses pièces détachées se vendent de plus à prix d'or au marché noir.

C'est la plus forte hausse du classement. Les vols de ce modèle augmentent de 10% par rapport à l'année 2016. En cause, les cartes de démarrage remplaçant les traditionnelles clés. Certains logiciels permettent désormais aux voleurs de pirater facilement ces cartes. Ils accèdent ainsi aux ordinateurs de bord des véhicules très rapidement.

Le modèle avait été placé en tête du classement de l'an dernier. Land Rover a désormais mis au point des systèmes de sécurité plus performants.

La suite du classement

4. BMW X6

5. Renault Twingo 1

6. BMW Série 6

7. Land Rover Range Rover/Range Rover Sport

8. Mercedes CLA

9. BMW X5

10. Citroën DS3/DS3 Cabrio