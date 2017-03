publié le 10/03/2017 à 08:22

Six lycéens ont été mis en examen jeudi 9 mars, après des violences survenues au lycée Suger de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) mardi 7 mars. Au total, huit mineurs ont comparu devant la justice pour violence sur policiers, attroupement armé ou rébellion. Ils faisaient partie des 55 jeunes arrêtés le 7 mars.





Parmi eux Fabien, accompagné au tribunal par sa maman. Celle-ci s'est confiée au micro d'RTL : "La police a obligé nos enfants à dire des choses, sinon ils n’allaient pas sortir de là, s'est-elle indignée. Les droits de nos enfants ont été bafoués. Ils vont garder des séquelles. Parce que mon fils, c'est la première fois qu'il met les pieds dans un tribunal, et on les a traités comme des voyous."

D'autres interpellations ont eu lieu dans la journée du 9 mars devant le lycée Suger de Saint-Denis. Un élève a notamment été arrêté avec deux cocktails Molotov dans son sac à dos.

- Les Restos du cœur lancent une grande collecte nationale dans plus de 6.000 grandes surfaces. Cela se passe les 10 et 11 mars. Le président des Restos du coeur, Patrice Blanc, explique de quoi ils ont besoin : "Des produits qui se conservent : des conserves de légumes, des produits d’hygiène, des produits pour les bébés. Surtout pas de produits frais, parce qu'il s'agit de tenir pendant plusieurs mois."





- Emmanuel Macron sur les terres d'Alain Juppé. En meeting à Talence, le candidat d'En Marche ! a commencé son discours par un hommage appuyé au maire de Bordeaux.



- Les dirigeants de l'Union européenne se penchent le 10 mars sur l'avenir de l’Europe post-brexit. L’ambiance est tendue depuis hier et la reconduction à la présidence du Conseil européen du polonais Donald Tusk, ce qui a provoqué la colère de Varsovie : Donald Tusk est un ancien Premier ministre libéral. L'actuel gouvernement nationaliste et conservateur au pouvoir en Pologne le considère comme un ennemi politique.



- En Corée du sud, après des mois de turbulence politique, la justice a destitué dans la nuit du 9 au 10 mars la Présidente sud-coréenne impliquée dans un gigantesque scandale de corruption. Il y aura donc une présidentielle sous 60 jours.



- Plusieurs parcs animaliers réagissent à l'acte de braconnage qui a coûté la vie à Vince, rhinocéros abattu pour sa corne au parc de Thoiry dans la nuit du 6 au 7 mars. Une solution est envisagée : couper les cornes des animaux par mesure préventive.