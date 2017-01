Violences à Juvisy-sur-Orge : quinze interpellations

Après les dégradations perpétrées à Juvisy-sur-Orge (Essonne) dans la nuit du 14 au 15 janvier, la police a procédé à l'interpellation de quinze jeunes suspects, ce mardi.

publié le 24/01/2017

Ils ont entre 15 et 22 ans et seraient impliqués dans l'affaire du saccage de Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne. Quinze suspects ont été interpellés ce mardi 24 janvier pour la dégradation de biens et l'agression de trois personnes, à la mi-janvier.



Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 janvier, "un groupe d'une dizaine d'individus commettait des dégradations sur une vingtaine de véhicules en stationnement" et "pénétrait dans un hall d'immeuble, commettait des dégradations, puis pénétrait dans un appartement à l'intérieur duquel il menaçait les trois occupants et dégradait le mobilier", selon le parquet.



Quelques minutes après ces faits, onze personnes avaient été interpellées par la brigade anticriminalité et des "objets susceptibles de constituer des armes" avaient été saisis. Les individus avaient été placés en garde à vue avant d'être relâchés quelques heures plus tard "pour permettre la poursuite de cette enquête dans un cadre préliminaire", d'après un communiqué du procureur de la République d'Évry.

Une rixe de bandes à l'origine des faits ?

Ce mardi, finalement, les policiers du commissariat de Juvisy-sur-Orge ont donc interpellé quinze personnes, dont les onze déjà mises en causes la nuit des faits. Âgés de 15 à 22 ans, les suspects ont été placés en garde à vue.



Ils sont notamment soupçonnés de dégradations volontaires aggravées, de violences en réunion, ou encore de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens.



Selon Le Parisien, les faits de cette nuit-là résulteraient d'un affrontement survenu quelques heures plus tôt. Les jeunes casseurs présumés auraient alors été aux prises avec une bande rivale.