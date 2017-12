publié le 07/12/2017 à 18:32

Ils s'étaient donné 80 jours pour collecter 500.000 euros en vue du rachat du château poitevin de La Mothe-Chandeniers : objectif atteint depuis le 1er décembre dernier. Quelques 6500 internautes en sont désormais les propriétaires. Les "Amis" du château poitevin de La Mothe-Chandeniers, l'association "Adopte un château" et la plateforme de financement participatif Dartagnans.fr sont à la base de ce rachat original.



"C'est fait ! La Mothe-Chandeniers a été racheté le 1er décembre", a déclaré Romain Delaume, cofondateur de Dartagnans.fr, site internet spécialisé dans le sauvetage et la conservation du patrimoine. Cernées par les eaux et envahies par la végétation, les ruines du château, situées sur la commune de Trois-Moutiers (Vienne), ont été rachetées sous forme de Société par Action Simplifiée (SAS). Une opération de rachat collaboratif sur internet "inédite dans l'histoire du patrimoine mondial".

45 nationalités parmi les 6.500 investisseurs

Au 1er décembre 2017, 24 jours avant la clôture de la collecte en ligne lancée pour le rachat des ruines, 6.500 internautes ont fait grimper la cagnotte à 500.000 euros, montant incompressible pour cette acquisition.



Le 7 décembre, la cagnotte dépasse les 800.000 euros. "Et ce avec les participations de 45 nationalités : Brésiliens, Américains, Italiens, Français, Japonais, Australiens, Allemands...", a souligné Romain Delaume. "Mais ce n'est qu'un premier palier, l'objectif étant d'atteindre à terme un total d'un million d'euros", a-t-il précisé. Notamment pour couvrir les frais financiers liés à l'achat, les diverses expertises architecturales et les travaux de déblaiement et de sécurisation des lieux.

Début de réhabilitation pour le printemps 2018

Ce dispositif a permis à chaque donateur d'au moins 51 euros de devenir actionnaire, et donc copropriétaire. Les "donateurs-investisseurs" se verront remettre les clés du château en janvier 2018. C'est aussi dès le début de l'an prochain qu'ils pourront suivre et participer activement au processus de réhabilitation de la Mothe-Chandeniers via une plateforme collaborative qui leur sera entièrement dédiée. Le début des travaux est programmé pour le printemps 2018. Le statut de copropriétaire donnera également aux actionnaires l'exclusivité des premières visites du château, prévues en 2018.



Le bâtiment actuel date du début du XIXe siècle mais son histoire est bien plus ancienne. Le château est mentionné dès le XIIIe siècle sous le nom du seigneur du moment, La Mothe de Bauçay. Mais au XVe siècle, il bascule dans le giron de l'illustre famille de Rochechouart. Il est saccagé sous la Révolution, puis s'embrase en 1932. Le prestigieux domaine est finalement cédé par lots dans les années 1980.