publié le 30/11/2017 à 11:40

Pas de clé, pas d'effraction, pas de violence... mais une Mercedes volée en moins de 2 minutes. La police de West Midlands, dans l'ouest de l'Angleterre, a révélé dimanche 26 novembre l'enregistrement d'une caméra de surveillance d'un vol électronique, ou "vol par relais".



Ce mode opératoire simple et efficace permet de voler les voitures qui s'ouvrent seulement en présence de la clé à proximité. Les voleurs disposent de deux boîtiers. L'un est placé contre la porte d'une maison et permet de capter le signal émis par la clé du véhicule.

Ce signal est transmis au second boîtier qui est placé près du véhicule. La voiture pense alors que la clé est présente à proximité immédiate et autorise donc le démarrage.



Pour lutter contre ce type de vol la police britannique recommande l'installation d'un antivol de volant, qui a aussi un effet dissuasif, et d'un système de localisation et de suivi du véhicule en cas de vol.



La Mercedes volée sur la vidéo dans la nuit du 24 au 25 septembre n'a toujours pas été retrouvée.