VIDÉO - Robotisation : 6 millions de Français pourraient perdre leur emploi

publié le 02/12/2017 à 09:00

L'agence McKinsey a publié en novembre 2017 une étude sur le futur du monde du travail à l'heure de l'automation. Le rapport estime qu'environ 6 millions de Français, de 40 à 45 ans en moyenne, pourraient perdre leur emploi et être remplacés par des robots d'ici 2030.



Les emplois les plus concernés sont ceux d'opérateurs de machine et de travailleurs de l'alimentation. L'étude estime cependant qu'une partie des personnes, contraintes de se reconvertir, pourrait "facilement" être transférée vers d'autres secteurs d'activités.

À l'échelle mondiale entre 400 et 800 millions de personnes pourraient être remplacés par des robots, selon l'étude menée dans 46 pays. Le Japon est le pays le plus concerné puisque 26% de ses travailleurs pourraient ainsi perdre leur emploi. Cela représenterait environ 17 millions de personnes, âgées en moyenne de 45 à 50 ans selon l'estimation.

Les pays pauvres moins touchés

Aux États-Unis ce sont 23% des travailleurs qui sont concernés, soit environ 40 millions de personnes entre 40 et 45 ans. En Chine, l'automation pourrait venir se substituer au travail de 16% de la population active (environ 100 millions d'individus).



Seulement 9% des travailleurs d'Inde sont menacés par l'automation. Un pourcentage qui représente environ 40 millions, avec une moyenne d'âge entre 30 et 35 ans. Le Kenya est le pays le moins impacté des régions étudiées : 5% des travailleurs, en moyenne âgés de moins de 25 ans, pourraient être remplacés par des automates.



L'étude précise aussi que les pays pauvres seront moins durement touchés, car ils ont moins d'argent à investir dans l'automation.