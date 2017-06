VIDÉO - Paris : une tyrolienne au deuxième étage de la tour Eiffel

publié le 06/06/2017 à 15:48

Avis aux amateurs de sensations fortes : du 5 au 11 juin, une tyrolienne est installée au deuxième étage de la tour Eiffel. Longue de 800 mètres, elle permet de survoler le Champ-de-Mars pour atterrir sur le toit de l’école militaire.L’aventure commence en bas du pilier sud de la tour Eiffel. Les participants montent au deuxième étage dans un monte-charge. Une fois sur place, ils sont équipés de baudriers, d’une ligne de vie et de caméras pour immortaliser leur exploit.



Une fois prêt, il ne reste plus qu’une chose à faire : sauter ! À quasiment 90 km/h et des dizaines de mètres de hauteur, les touristes ressemblent à des petites fourmis sur le Champ-de-Mars.

Depuis ce point de vue éphémère mais exceptionnel, on peut même voir la tour Montparnasse en entier. L’arrivée se fait sur une plateforme située à 17 mètres de hauteur.

Une attraction installée dans le cadre de Roland-Garros

Cette attraction, baptisée le "Smash Perrier", est organisée dans le cadre de Roland-Garros par Perrier, partenaire depuis 39 ans des internationaux de France de tennis. Le but : aller presque aussi vite qu'un "smash", coup offensif utilisé au tennis et qui peut atteindre les 200 km/h.

Les inscriptions en ligne et le tirage au sort sur internet pour participer à l'événement sont clos. Il reste cependant possible de gagner une place en se rendant sur place.