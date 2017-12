VIDÉO - Les premiers réfugiés sélectionnés par la France sont arrivés à Roissy

publié le 19/12/2017 à 16:18

Ils ont été accueillis par un chocolat chaud, un croissant et un document attestant de leur statut de réfugié. Plusieurs Soudanais et une famille centrafricaine sont arrivés lundi 18 décembre à 6h du matin à l'aéroport de Roissy (Val-d'Oise). Deux autres groupes sont attendus d'ici mercredi 20 décembre.



Ces réfugiés viennent tous de camps du HCR (Haut commissariat aux réfugiés des Nations unies) à N'Djamena (Tchad). "J'ai passé quatre ans dans un camp, on était mille là-bas", explique Djamel, 42 ans. Cet ancien épicier est arrivé avec sa femme et ses quatre enfants se dit "fatigué" mais "content", même s'il n'a "aucune idée de l'endroit où il va".

Les nouveaux arrivants ont été emmenés à Thal-Noirmoutier (Bas Rhin) dans un couvent où vivent encore quelques religieuses. "Ils y resteront quatre mois avant d'être orientés vers des logements durables", a expliqué Julie Bouaziz, adjointe à l'asile à la DGEF (Direction générale des étrangers en France).

L'objectif de ce "sas" est de donner "un temps d'adaptation à la vie occidentale". Les réfugiés recevront un accompagnement pour leurs démarches administratives et bénéficieront de la présence d'un enseignant.