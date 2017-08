publié le 05/08/2017 à 10:00

L’été à la plage, il y a ceux qui aiment les tongs, ceux qui raffolent des espadrilles... et puis ceux qui ne jurent que par les "Méduses", ces fameuses chaussures en plastique gélatineuses.

En 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale, on manquait de tout en France, y compris de cuir. C’est alors qu’un fabricant de couteaux auvergnat, Jean Dauphant, a l'idée d'utiliser du plastique pour fabriquer des chaussures. Il créer les chaussures "Méduse", une série de godillots en plastique imperméable pour le bord de mer ou les intempéries.



Parmi ces différents modèles, la "Sun", chaussure ouverte fait d'une semelle et de simples brides, devient un incontournable pour arpenter les plages sans se faire mal aux pieds. Elle connaît rapidement un grand succès, notamment auprès des parents qui veulent protéger les petons de leur progéniture. Par abus de langage, elle est surnommée "chaussure méduse" en raison de son aspect caoutchouteux.

Au début des années 1950, les innovations technologiques permettent de fabriquer la chaussure entièrement en plastique injecté. Si la forme de la "Méduse" reste inchangée pendant des décennies, de nouvelles variantes apparaissent dans les années 1980 : bleu, rose, avec des paillettes et même avec des talons. La marque française propose aussi des ballerines et des bottes fabriquées dans la même matière.



La "Méduse" s’exporte et d'autres fabricants se mettent à la produire : aux États-Unis, elle est surnommée "jelly shoe". Au Japon et en Corée du Sud, la chaussure en plastique est même souvent portée avec des chaussettes.



Aujourd'hui, environ 500.000 paires de "Méduses" sont produites par le dernier fabricant officiel français, Umo. Dans les années 2010, la chaussure en plastique a acquis ses lettres de noblesse en faisant son apparition sur les podiums de plusieurs grands couturiers. On la voit aussi aux pieds des blogueuses mode et des stars, assortie à des tenues urbaines voire sophistiquées. Loin, très loin de la pêche aux moules…