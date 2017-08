publié le 03/08/2017 à 12:09

Le tour de manège a viré à la catastrophe. Mardi 1er août, les parents d'un petit garçon de 4 ans ont bien cru au drame. Venue de Savoie et en vacances à Saint-Raphaël (Var), la famille s'est baladée en bord de mer. Aux alentours de 22 heures, ils ont décidé de s'arrêter devant un splendide carrousel à étage, situé en face du vieux port de la commune, rapporte Var-matin.



Les parents n'ont pas hésité à offrir à leur bambin un tour de manège, qui a choisi de s'installer à l'étage sur un cheval. Une fois le tour terminé, l'enfant est redescendu et c'est là que l'événement a mal tourné. Ayant posé sa main sur une des ampoules qui illuminent l'escalier du manège, le petit garçon a perdu connaissance. Ses parents ont imaginé le pire : il pourrait s'être électrocuté. Ils ont constaté qu'il avait la main brûlée et ont alerté aussitôt les pompiers qui ont transporté le garçonnet au centre hospitalier intercommunal.

L'enfant a été placé sous contrôle pendant toute la nuit. Ses jours ne sont pas en danger mais sa main a bien été brûlée. Le manège a, depuis, été fermé par les policiers du commissariat de Fréjus Saint-Raphaël et placé sous scellés pour vérifier l'installation électrique. Depuis 27 ans qu'il est en service, et contrôlé avant la saison estivale, ce carrousel n'avait jamais été le théâtre du moindre incident.