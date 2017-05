publié le 10/05/2017 à 14:57

Menée par le gouvernement de François Hollande, la loi de répartition des logements sociaux ne plait pas à toutes les communes françaises. À l'image de Sylvain Berrios, député-maire Les Républicains de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Dans une interview accordée mercredi 10 mai au Parisien, l'ancien conseiller politique de Nicolas Sarkozy fait partie des 1.281 communes qui ne construisent pas assez de logements sociaux (sur les 1.981 communes concernées par la loi Solidarité et renouvellement urbain, dit "SRU").



Il affirme ne pas avoir les moyens de respecter la loi :"À Saint-Maur-des-Fossés, les deux tiers du territoire sont en zone inondable et le reste est urbanisé. Si je dois respecter la loi SRU, il me faut 15.000 logements dans les trois ans, donc soit je rase, soit je les mets sur la Marne, soit je ne fais rien. Je ne vais pas raser ma ville pour faire des HLM", s'est indigné le maire dans l'édition du Parisien.

Votée en 2000 sous le gouvernement de Jacques Chirac, la loi SRU oblige les communes de plus de 3.500 habitants, ou les agglomérations d'au moins 50.000 habitants, à dédier entre 20 et 25% de leur parc immobilier à des logements sociaux. Pour le moment, le bilan est plutôt négatif : selon les chiffres officiels du Ministère du Logement, sur les 1.981 communes concernées, 1.218 ne construisent pas suffisamment de logements sociaux et 615 villes paient une amende. Plus de 88 communes ont été sanctionnées en Occitanie, 134 en Île-de-France ou encore 99 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parmi les plus grosses amendes, Aix-en-Provence s'est vu devoir payer la somme de 1,12 million d'euros pour ne pas avoir respecté le quota de logements sociaux fixé par la loi. Le gouvernement a donc décidé de durcir le ton et de donner plus de pouvoirs au préfet, pour faire appliquer la loi.