Une manifestation mondiale contre les inégalités salariales

Un mouvement de grève est lancé ce mercredi 8 mars dans 35 pays, dont la France, pour dénoncer les inégalités salariales. 40 associations féministes et trois syndicats (CGT, FSU et Solidaires) appellent à cesser le travail à 15h40. "15h40, c’est l’heure où les femmes arrêtent d’être payées, si on compare leur salaire aux hommes. C’est le bon moment pour marquer leur désaccord, faire un débrayage et peut-être nous rejoindre place de la République à Paris", explique Fatima Benomar, féministe et cofondatrice de l’association des "Effrontées".



"Une femme active sur trois en France est à temps partiel, c’est énorme. Et même à temps et à poste égaux, elles subissent des inégalités à hauteur de 10%. C’est très peu sanctionné. Seulement 0,1% des entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale sont sanctionnées", regrette Fatima Benomar. 56% des entreprises de plus de 50 salariés ne respectent pas la parité des salaires entre les hommes et les femmes, mais seulement 97 d’entre elles ont été sanctionnées en 2016.