Une femme concrétise son rêve grâce à la générosité des internautes

publié le 16/11/2017 à 13:55

"L’Instant", c’est le nom de cette future librairie-café généraliste qui propose d’accueillir lecteurs de tous âges dans le quinzième arrondissement de Paris. La propriétaire des lieux, Sandrine Babu a pu réaliser son rêve en partie grâce à la mobilisation d'internautes. 10 000 euros ont été récoltés via la plateforme Ulule. RTL s'est rendu sur place avant l'inauguration.



Au pas de la porte de sa librairie, Sandrine Babu répond aux questions des passants curieux de savoir à quoi va servir ce nouveau bâtiment. Avec une satisfaction bien logique, elle explique la répartition de ses 65 m² entre l’espace tout public et l’espace jeunesse, ouvert sur une courette où l’amoureux du livre pourra siroter une boisson chaude. Au fil des coups de pinceau et des étagères fixées le long de ses murs bleus et blancs, le rêve de Sandrine Babu prend forme : "C’est un projet que je mûris depuis plusieurs années", confie-t-elle.



Le 15 septembre dernier, elle décide de faire appel à la générosité des internautes pour l’aider à réaliser ce projet. Son objectif : récolter dix mille euros en un mois. C’est un pari risqué : "Quand on n’atteint pas l’objectif fixé dans le temps imparti, explique-t-elle, les contributeurs sont remboursés intégralement et vous vous ne recevez rien, c’est donc tout ou rien, il faut que la campagne réussisse".

Le suspense et l’angoisse auront duré jusqu’au bout, la cagnotte de Sandrine aboutira la veille seulement. Fixée à dix mille euros, elle atteint finalement 10343 euros et se révèle d’un secours inespéré pour la quinquagénaire : "Sans cette somme complémentaire, je n’aurais pas pu rénover la façade, déclare-t-elle. J’aurais été obligée, soit de différer certains travaux et des achats de livres, soit de faire un autre prêt bancaire, or on ne peut pas alourdir indéfiniment la trésorerie de l’entreprise avec des prêts... En peu de mots, cela aurait été beaucoup plus compliqué et je n’aurais pas ouvert dans les conditions optimales comme je m’apprête à le faire" conclut-elle, visiblement émue.



Comme logo de sa librairie, intitulée "L’instant", Sandrine Babu a choisi un léopard des neiges dessiné par son fils, animal très rare, comme les instants qu’elle ambitionne de faire passer à ses futurs visiteurs.