publié le 15/09/2017 à 23:02

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Foix à la suite de la publication d'une vidéo mettant en scène des hommes cagoulés et armés annonçant entrer en "résistance active contre les agents de l'État" et "rouvrir la chasse à l'ours" dans les Pyrénées.



Cette vidéo d'1 minute 47 secondes a été reçue jeudi 14 septembre par clé USB dans une enveloppe anonyme par plusieurs médias ariégeois. On y voit, de nuit, un groupe de 25 personnes, au visage masqué par des cagoules noires, tous armés de fusils de chasse.



Sur la vidéo, l'un deux prend la parole, annonçant le retour "d'une chasse à l'ours". "Nous, montagnards d'Ariège, éleveurs, randonneurs, chasseurs, élus, citoyens disons à l'État STOP ça suffit. Par l'introduction d'ours slovènes puis la création d'une pouponnière leur permettant de se multiplier, l'État français met en place une gestion du territoire où peu à peu il limite aux hommes, aux femmes de la montagne l'accès, la liberté d'être, de faire, de travailler" déclare-t-il.

La guerre est déclarée en #Ariège ces hommes encagoulés veulent tuer les #ourshttps://t.co/szzlyRKJoc pic.twitter.com/vZ3xlMl44c — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) 14 septembre 2017

Les éleveurs en colère

Cette vidéo intervient dans un climat tendu à la suite de la mort depuis la mi-juillet en Ariège de près de 300 brebis, toutes victimes des ours. Au micro de RTL jeudi 14 septembre, un éleveur préconisait lui une solution non violente, avec la création d'une zone délimitée.

"Une enquête préliminaire a été ouverte dès jeudi soir pour participation armée à une attroupement par une personne dissimulant son visage afin de ne pas être identifiée", a précisé la procureure de Foix Karline Bouisset.



"Si la vidéo est bien réelle et qu'il ne s'agit pas d'un canular, il s'agit d'une dérive dans la violence qu'il convient de réprimer", a-t-elle souligné. La peine maximale encourue est de 5 ans de prison, 75.000 euros d'amende et l'interdiction de détenir des armes.