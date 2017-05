Un Tour de France 1947 rendu "héroïque" par Jean Robic

publié le 25/05/2017 à 19:46

Après la guerre et l’occupation, les Français redécouvrent la joie du Tour de France en 1947, soit pour la première fois depuis 1939. Et ce tour va devenir "héroïque depuis les exploits que va accomplir Jean Robic", raconte Christian Laborde. Trois jours avant le départ du Tour, le coureur va épouser Raymonde Cornic en lui annonçant : "le Tour de France sera mon cadeau de mariage".



Et ce "petit homme disgracieux" 1,61 mètre pour 61 kilos, surnommé le "Nain jaune", va accomplir un véritable exploit. "Il était seul, on ne croyait pas en lui", explique Christian Laborde. Écarté des grandes équipes, car réputés ingérables, Jean Robic va gagner avec la petite équipe de l’Ouest : "la France va tomber amoureuse de Robic après la victoire de ce petit bonhomme qui n’avait pas été invité à la table des grands".