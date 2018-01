Un simulateur de vol dans la formation des futurs commissaires de police

Pour former ses futurs commissaires, l'École nationale supérieure de la Police a décidé de faire appel à un centre de simulateurs d'avions

publié le 24/01/2018 à 06:33

Pour former ses futurs commissaires, l'École nationale supérieure de la Police a décidé de faire appel à un centre de simulateurs d'avions. Une formation testée l'année dernière avec succès et à laquelle RTL a pu assister en avant-première.



Pendant 30 minutes et par groupe de deux, les élèves commissaires sont installés dans une réplique identique d'un Boeing. Aux commandes de l'avion, ils doivent réagir au scénario concocté par leurs formateurs.

Alarmes, fumée qui se dégage inopinément dans le cockpit. Ils sont sous pression et doivent prendre des décisions rapides qui peuvent parfois se révéler dramatiques.

Ce simulateur est désormais obligatoire dans la formation des futurs commissaires. Le but est de les placer dans un environnement qu'ils ne connaissent pas et susciter l'entraide entre eux dans le cockpit. L'un à la place du pilote, l'autre à la place du copilote. Un simulateur qui intéresse plusieurs domaines comme la sûreté nucléaire, la médecine et même la justice.

