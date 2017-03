Un sex-toy intelligent téléchargeait les données "intimes" de ses utilisateurs

et AFP

publié le 15/03/2017 à 06:00

Le jeu a tourné court pour des centaines d'utilisateurs d'un sex-toy. Commercialisé par le groupe canadien Standard Innovation, l'objet a permis d'enregistrer "des données très intimes et sensibles", tel que le précise la plainte des usagers lésés, grâce à son application connectée en Bluetooth. Les informations étaient ensuite téléchargées sur des serveurs de l'entreprise.



À la suite de la conférence sur le piratage informatique Defcon, en 2016, des experts en cybersécurité avaient révélé des failles permettant d'accéder aux données privées et de prendre le contrôle de l'appareil. À la suite de cela, plusieurs centaines d'utilisateurs du produit avaient déposé une plainte, demandant à la justice de prendre en compte "les droits des consommateurs".

Parmi les données récoltées, "les niveaux d'intensité de vibration choisis par les utilisateurs et la température de l'appareil", tel que le précise le Huffington Post Québec, qui s'appuie sur les documents judiciaires de l'affaire.



Finalement, le groupe canadien a affirmé dans un communiqué être "heureux d'avoir conclu un accord raisonnable et juste" avec les usagers lésés, auxquels il versera au total entre 3,75 et 5 millions de dollars, selon les sources.