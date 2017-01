Un meurtre à Georgetown

REPLAY - Le journaliste Jean Lesieur a mené une contre-enquête pour dénouer enfin l’affaire Marie Meyer.

par Jacques Pradel publié le 18/01/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



Le 12 octobre 1964 vers midi, le corps d’une femme gît inanimé, au bord du canal qui longe le Potomac à Georgetown, quartier chic de Washington.



Elle vient d’être assassinée de deux balles de revolver, à bout portant. La police identifie rapidement le corps, il s’agit de Mary Pinchot Meyer, ex épouse du numéro deux de la CIA et maitresse de John Fitzgerald Kennedy, assassiné un an plus tôt.



Cinquante ans plus tard, son meurtrier n’a jamais été identifié. Le journaliste Jean Lesieur a mené une véritable contre-enquête pour dénouer enfin l’affaire Marie Meyer.

Nos invités

Jean Lesieur, journaliste

