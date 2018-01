publié le 18/01/2018 à 14:45

Ce qu'il voyait comme une simple blague l'aura conduit au tribunal. Tyler Barris, un Américain de 25 ans habitant à Los Angeles, est poursuivi pour homicide involontaire, après la mort d'Andrew Finch fin décembre 2017, rapporte le Guardian. Ce dernier a été tué par la police à 2.000 kilomètres de là, dans le Kansas.



Tyler Barris est accusé d'être à l'origine d'un "swatting" fatal, qui a coûté la vie à cet habitant du Kansas de 28 ans, père de deux enfants. Cette blague ou parfois vengeance de mauvais goût, née aux Etats-Unis, consiste à appeler le numéro d'urgence pour signaler une fausse prise d'otages ou une alerte à la bombe.

Tout a commencé lors d'une partie de Call of Duty en ligne entre les deux hommes. Une dispute éclate, et elle se serait poursuivie sur Twitter. Tyler Barris a alors composé le 911 ( pour la police) en se faisant passer pour Andrew Finch. Sur un enregistrement dévoilé par la police locale, on l'entend déclarer avoir tué son père après une dispute de ses parents, tenir sa mère et son frère en joue avec une arme à feu et menacer de mettre le feu à la maison.

Coup de feu fatal

La police encercle alors le domicile d'Andrew Finch et lorsque le jeune homme apparaît sur le pas de sa porte, il porte machinalement la main à sa ceinture. Un officier pense qu'il va sortir son arme, et tire un coup de feu fatal.



Les autorités de Wichita, la ville où vivait la victime, ont également révélé que le Californien n'en était pas à son coup d'essai. Il avait notamment lancé des fausses alertes à la bombe dans des écoles et une antenne locale de la télévision ABC.



Tyler Barris va donc être jugé dans le Kansas pour les conséquences funestes de son canular. Il risque entre 31 et 136 mois de prison.