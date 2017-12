Un adolescent tue sa sœur après une dispute autour d'un ordinateur

et AFP

publié le 27/12/2017 à 18:20

Une dispute entre frère et sœur a tourné au drame à Sartrouville, dans les Yvelines. Un garçon de 15 ans a tué sa sœur d'un coup de couteau mardi 26 décembre, à la suite d'un différend concernant l'utilisation d'un ordinateur, selon une source policière.



C'est vers 13 heures ce mardi 26 décembre qu'un homme a contacté la police, affirmant que sa fille de 19 ans était victime d'un malaise, sans donner plus d'informations. Une fois sur place, les secours ont remarqué une plaie au thorax de la jeune fille qui, malgré les soins, a succombé à ses blessures.

Il a rapidement été établi que le petit frère de 15 ans avait porté un coup de couteau à sa sœur sous le coup de la colère et sous les yeux de leur père. Le garçon a aussitôt été interpellé et placé en garde à vue. L'arme du crime a également été retrouvée et immédiatement saisie. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale des Yvelines.