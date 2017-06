Tumblr filtre désormais la violence et la pornographie... et bien plus encore

publié le 23/06/2017 à 10:29

Tumblr est un outil de micro-blogging très populaire. Il permet de créer de minuscule sites ou, à l'instar d'un compte Twitter, on peut partager ses contenus et favoriser ou repartager ceux des autres utilisateurs. Si Twitter a comme spécialité le texte avec ses fameux 140 caractères, Tumblr est devenu célèbre pour ses images et vidéos. Le réseau social a grandement participé à la popularisation des mèmes et des gifs, ces images qui se répètent après quelques secondes en boucle. Outre la propagation de la culture web, du design, de l'humour, Tumblr est aussi devenu un centre névralgique du porno. Il y en a pour tous les goûts, des photos artistiques aux fantasmes les plus inavouables, classés dans différents petits blogs thématiques.



Après son rachat par le géant Yahoo en 2013, Tumblr tente d'acquérir une certaine respectabilité sans pour autant se ruiner en faisant fuir les millions d'internautes venus passer du bon temps. Les recherches liées au sexe sont en effet celles qui attirent le plus d'internautes sur la plateforme. Pas de suppression de la pornographie donc, mais les ingénieurs ont programmé un "Safe mode". Les images violentes ou NSFW ("Not Safe For Work" / Pas recommandées pour le bureau), sont masquées par un message et il suffit à l'internaute de cliquer sur "Voir le contenu" pour qu'il s'affiche.

Le mode "Safe" de Tumblr

La note de Tumblr publiée sur leur blog officiel entend redonner une liberté aux internautes qui ne voulaient pas forcément être confrontés à des contenus choquants. "Peut-être êtes vous ravis de voir des contenus sensibles lorsque vous faites défiler votre Tumblr, peut-être pas. Le Safe mode vous donne le choix", peut-on lire.

Pour activer ou désactiver le "Safe mode", il suffit d'aller dans les paramètres de votre application Tumblr (sur iOS ou Android indifféremment). Les utilisateurs mineurs (et qui ne mentent pas sur leur âge) ne pourront pas désactiver le "Safe mode" avant leurs 18 ans.



Reste l'épineuse question du curseur utilisé par Tumblr pour ce filtrage. Certains internautes contestent l'outils qui classe des contenus très différents dans la case "sensible". Si chacun pourra trouver légitimer de filtrer la pornographie et la violence, les nus artistiques, éducatifs ou journalistiques sont aussi concernés. Nombreux sont les utilisateurs à trouver scandaleux la mise au ban numérique des contenus LGBTQ+ qui pourtant ne revêtent aucun caractère explicite (un baiser ou un câlin entre deux hommes ou deux femmes par exemple). Un filtrage jugé vexatoire pour une partie des internautes mineurs qui ne peuvent accéder à ces contenus ainsi que pour les internautes non-connectés à leur compte ou les nouveaux utilisateurs pour lesquels le "Safe mode" est installé "de série".