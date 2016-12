REPLAY - A travers deux cambriolages, L’Heure du Crime revient sur le vol et le trafic d’œuvre d’art.

par Jacques Pradel publié le 22/12/2016 à 13:04

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'édito de Jacques Pradel



A l’occasion de la diffusion de l’émission d'enquête "Trésors Volés" réalisé par Guillaume Perez et présenté par Olivier Picasso, le petit fils du peintre, l'Heure du Crime revient sur plusieurs vols d’œuvres d'art : le cambriolage du Musée d'Art moderne de Paris en 2010, où 5 toiles d'artistes majeures ont été dérobées, et la disparition de "L'enfant à la bulle de savon" de Rembrandt, du musée de Draguignan en 1995.



Qui sont les commanditaires ? Comment procèdent les malfaiteurs? Que représente ce trafic au niveau mondial ? Que deviennent ensuite les oeuvres ou les objets volés?



Combien d’œuvres disparaissent à tout jamais ? Et comment protéger les musées ou les collections privées de cette véritable razzia sur le patrimoine mondial qui touche en particulier la France et l'Italie?



C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mon invité, Olivier Picasso, le petit fils du peintre et présentateur de l'émission "Trésors Volés".

Nos invités

Olivier Picasso, petit-fils de Pablo Picasso et de Marie-Thérèse Walter. Il présente la série de documentaire « Trésors volés » dont les deux premiers épisodes seront diffusés ce soir sur France 2 à 23 heures 20. Les deux prochains seront diffusés le jeudi 29 décembre.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.