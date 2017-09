publié le 01/09/2017 à 00:11

C'est une scène surréaliste à laquelle ont assisté les automobilistes. Mardi 29 août, vers 18 heures, alors que la circulation est assez soutenue dans un sens de la route nationale 10, pas une voiture ne roule dans l’autre. La raison ? Deux moutons apeurés qui ont décidé de divaguer sur les voies, en plein cœur d’un secteur urbanisé, un peu avant le radar de Trappes, comme le rapporte Le Parisien. La vidéo, mise en ligne sur Facebook mercredi soir, a été visionnée plus de 47 000 fois en moins de 24 heures.



Les forces de l'ordre ont été mobilisées sur place. Il faudra l’intervention d’une patrouille de police et de leurs collègues de la brigade anti-criminalité, aidés par des riverains, pour parvenir à rattraper les animaux. Les deux moutons ont finalement été chargés à bord d’un camion spécialisé vers 19h30, puis mis à l’abri à l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Selon certains témoignages, il ne s’agirait pas d’animaux échappés de leur enclos mais "d’un véhicule à l’arrêt". Les moutons ont ainsi pu croiser librement les véhicules en marche. Un moment plus que surprenant qui n'a pas manqué d'être immortalisé par certains automobilistes.

Les moutons de chez nous c'est des mecs qui ravitaille les 6T de Trappes ¿¿ pic.twitter.com/U7DWA0AGwI — K"94¿ (@Lilouette_) 31 août 2017

Pas d’installations provisoires pour l'abattage pour l'Aïd

Un incident qui n'a heureusement causé aucun accident mais qui a de quoi susciter nombre de réactions, dans le contexte de la fête de l’Aïd célébrée par la communauté musulmane ce vendredi, bien que la provenance des animaux ne soit pas encore déterminée. "Pour la première fois depuis des années, il n’y a pas dans les Yvelines de marché au vif, ni d’installations provisoires pour les opérations d’abattage rituel : voilà ce que ça donne", s’inquiète-t-on à Trappes. Pour autant, la plupart des gens vont acheter leur mouton à la boucherie ou dans un autre département.

"Certains feront le déplacement, d’autres se fourniront en boucherie, mais j’ai peur que certains prennent des risques, s’inquiétait, jeudi, dans Le Parisien, Mourad Dali, président du CAM78 qui fédère douze associations musulmanes de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. "J’ai prévenu la préfecture : on risque de revenir à l’époque du mouton dans la baignoire !", s'exlame-t-il.

7 500 euros d'amende pour transport d’un animal vivant sans agrément

"Pour des raisons de protection animale et de garantie de la sécurité sanitaire, l’abattage des animaux hors d’un abattoir autorisé par les pouvoirs publics est interdit", rappelle la préfecture de région. Le délit est puni d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. Quant au transport d’un animal vivant sans agrément dans un but lucratif, la peine de prison est la même, et l’amende s’élève à 7 500 €. Cette année, on recense six abattoirs agréés et onze marchés au vif en Ile-de-France, contre 8 abattoirs et 16 marchés il y a deux ans.