publié le 19/08/2017 à 10:18

Les aoûtiens devront prendre leur mal en patience, samedi 18 août. La journée est classée rouge dans le sens des retours par l'organisme de prévision de circulation Bison Futé sur l'intégralité du territoire, et même noir en région Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Le sens des départs s'annonce (un peu) moins difficile : journée classée orange sur le territoire, et rouge dans le sud-ouest.



"Les difficultés de circulation connaîtront une certaine constance" durant le weekend, explique l'organisme. Samedi, il est notamment recommandé d'éviter l'Île-de-France avant 14h, les grands axes de liaison de la moitié sud du pays (A7, A8, A9, A61, A63, A75) entre 09h et 21h et ceux de la moitié nord (A13, A10, A71) entre 11h et 19h.

En revanche, Bison Futé prévoit une journée beaucoup moins engorgée sur les routes pour dimanche. Ainsi, le trafic est classé vert sur l'ensemble du territoire dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.

La journée du samedi 19 août sera particulièrement chargée dans le sens des départs Crédit : Capture d'écran / Bison Futé