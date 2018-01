publié le 22/01/2018 à 19:32

Toyota est un des rares constructeurs automobiles à investir en France. Le président de Toyota Motor Manufacturing France, Luciano Biondo, dont l'usine est située près de Valenciennes, a reçu Emmanuel Macron ce lundi 22 janvier. Une visite pendant laquelle Luciano Biondo semblait très ému, comme il l'explique au micro de RTL : "J'avais une ambition, c'était d'expliquer au président de la République pourquoi Toyota investit encore en France".



Luciano Biondo a profité de la venue d'Emmanuel Macron pour annoncer un investissement de 300 millions d'euros et l'embauche de 700 salariés. Un investissement rendu possible par l'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail qui a "permis d'accélérer la décision et c'est ce que j'essaie de développer partout. Avoir des salariés et avoir des partenaires sociaux responsables", explique-t-il.

700 nouvelles embauches

Un choix de produire en France qui a un coût, mais que Luciano Biondo dit avoir su maîtriser dès son arrivée à Toyota Motor Manufacturing France en 2014. Pour convaincre la maison mère de continuer à investir en France, Luciano Biondo a expliqué aux salariés n'avoir qu'un seul choix, celui de les rendre plus compétents et plus impliqués. "Ce sont les 4.000 salariés qui m'ont aidé à convaincre Toyota de continuer à investir", explique-t-il.

Avec ce nouveau plan, l'usine entend "continuer à rendre performante l'entreprise", notamment par l'embauche de 700 personnes. "On va, bien sûr, dans un premier temps, titulariser les intérimaires, un sur trois", explique Luciano Biondo.