Toulouse : recalé du CAPES à cause d'un bug informatique

Une grande désillusion pour cet aspirant professeur à Toulouse. Simon a passé le concours du CAPES de Mathématiques pour la 3ème fois. Joie, bonheur, apparemment c'était la bonne. Sur le site du ministère de l'Éducation, il était indiqué comme admis.



Mais un bug informatique a fait passer la note d'un oral de 17 à 5 et voilà Simon recalé une fois de plus. Il est écœuré. "J'ai commencé à prévenir toute ma famille quand j'ai vu mes notes, j'étais très soulagé, une joie immense, j'étais très fier de moi. Puis de 17h à 18h, plus rien ne s'affiche, les résultats du CAPES de maths n'étaient plus accessibles, et à 18h, quand ça redevient accessible, les listes ont totalement changé."

Après avoir vu qu'il n'était plus reçu, Simon s'est demandé si ce n'était pas "une erreur". "Les notes avaient aussi changé, poursuit-il, et on n'a pas eu d'explication valable à ce problème". Il assure qu'ils sont "beaucoup dans ce cas-là" et il a seulement eu droit à "un mail un peu formel" : "Nous nous excusons pour la gêne occasionnée". Simon juge cela comme une "grosse désillusion" et il souhaiterait des "excuses un peu plus franches". Il envisage désormais, si rien ne se passe, de "demander une annulation du concours". Il a encore "un peu de mal à digérer".