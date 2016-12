Terrorisme, élections, Syrie... "L'extase de Noël devient difficile"

Pour le sociologue Ronan Chastellier, les événements de l'année écoulée ont nécessairement un impact sur la manière d'appréhender les Fêtes.

par Bernard Poirette , Clémence Bauduin publié le 24/12/2016 à 09:28

Noël, période de légèreté ? Depuis quelques années, "légèreté" n'est peut-être plus le juste mot pour qualifier cette période. Comme 2015, l'année 2016 a été marquée par des événements traumatiques pour les Français et pas seulement. "Il y a toujours, ces derniers temps, un événement traumatique, une présence spectrale, permanente, de l'attentat - la Turquie, Berlin, la France… (…) On est dans la société du risque, les Français le vivent, le subissent, explique Ronan Chastellier, sociologue, maître de conférences à Sciences Po, à Paris. À force de répéter des images-écrans, il y a un processus d'images polymorphes, inquiétantes qui font exister la menace dans les représentations. L'extase shopping, Noël, etc, dans ces conditions, devient difficile".



En matière commerciale, le choix de cadeau peut être lui aussi influencé par ce contexte. "Le consommateur est dans une espèce de posture post-traumatique, affirme Ronan Chastellier. Il a besoin d'attention, de chaleur humaine. Il va y avoir une sorte de débordement émotionnel, une envie de régression. On va aller vers des cadeaux qui sont créateurs de lien : on vend de plus en plus d'iPhone - c'est superficiel certes, mais c'est créateur de liens. (...) Il va y avoir un besoin de frivolité aussi : il paraît que l'on va beaucoup danser pour le réveillon du 31", explique Alain Chastellier, qui s'est lancé dans une étude sur la danse en Europe. Les Français ont besoin, dans le contexte de conscience soucieuse, d'actualité d'élections, de légèreté, de s'autoriser du frivole".