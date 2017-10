publié le 18/10/2017 à 21:00





L'édito de Jacques Pradel





Etre tiré au sort pour devenir Juré le temps d’une session de Cour d’Assises, cela peut arriver à n’importe quel citoyen inscrit sur les listes électorales, à condition (entre autre) d’être âgé d'au moins 23 ans.

Ceux qui ont vécu ce choc d’être ainsi désigné par tirage au sort ne l’oublieront jamais. Tous disent qu’il y a un « avant » et un « après », et qu’ils ont ressenti une véritable angoisse à l’idée de devoir juger une personne qui risque, si elle n’est pas acquittée, de passer de longues années en prison.

Cette expérience, mon invité, Pierre-Marie Abadie, ancien cadre de la Banque de France, l’a vécu il y a quelques années à quatre reprises, au cours d’une même session d’assises, ce qui est une sorte de record !





La cour d'assises : quand un avocat et un juré délibèrent

Nos invités

Marie Dosé, avocate au Barreau de Paris, Pierre-Marie Abadie, il a effectué toute sa carrière à la Banque de France et travaille actuellement comme enseignant et consultant pour la Commission européenne. Ils ont écrit ensemble "Cour d'assises : quand un avocat et un juré délibèrent" paru en 2014 chez Dalloz.





















Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.