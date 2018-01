publié le 09/01/2018 à 12:55

"On peut toujours durcir une mesure, encore faut-il contrôler en amont". Au micro de RTL mardi 9 janvier, Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière, estime que la suspension de permis de conduire pour les personnes prises en flagrant délit en train de téléphoner au volant va dans le bon sens. Mais elle propose d'aller plus loin.



"Il faut qu'un protocole s'établisse en cas d'accident mortel, qu'on puisse avoir accès aux données des opérateurs pour qu’on sache si l'un des deux téléphonait ou pas, suggère-t-elle. Très rapidement on pourrait avoir le point mis sur un des facteurs de l’accident." Car selon elle, la vidéo-surveillance encore "balbutiante" ne fournit pas de résultats efficaces.

Face à cela, Marie-Pierre Bruyas, chargée de recherche en psychologie cognitive à l’Institut français des sciences et technologies des transports et de l’aménagement et des réseaux insiste : il faut différencier les utilisations du téléphone portable au volant.

"Avoir une conversation au téléphone et manipuler son téléphone n’a pas du tout les mêmes effets sur la conduite et forcément cela n’a pas les mêmes risques en termes d’accident", explique-t-elle. Le plus dangereux étant de manipuler son téléphone.



"Le téléphone est quelque chose d’extrêmement dangereux sur lequel les gens devraient être éduqués pour l’utiliser d’une manière la moins risquée possible", conclut Chantal Perrichon.