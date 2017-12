publié le 18/12/2017 à 11:39

Les gendarmes ont fait une étrange découverte samedi 16 décembre à Verdun-sur-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne. Alertés par les habitants du village, ils ont retrouvé un homme, torse nu et ensanglanté, qui errait et hurlait dans le centre de la commune. Le corps parsemés de plusieurs entailles, l'individu était couvert de sang.



Selon La Dépêche du Midi, qui rapporte l'événement, l'homme est un élu de la majorité municipale de Verdun-sur-Garonne, mais le quotidien ne révèle pas son identité parmi les 27 élus municipaux que compte cette commune de 4.600 âmes.



Une crise de nerfs serait à l'origine de l'incident, qui a choqué les habitants présents dans la rue et dans les commerces alentours à ce moment-là. Les entailles de l'élu étant superficielles, il a été directement raccompagné à son domicile par les gendarmes.