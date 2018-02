Système de santé : Édouard Philippe "annonce le résultat avant la fin du match"

publié le 13/02/2018 à 23:31

On ne rafistole plus, place à une réforme globale et ambitieuse du système de santé. Voilà ce que souhaite Édouard Philippe qui a développé cinq grands thèmes de transformation et annoncé trois mois de concertation. Mais déjà, les premières critiques se font entendre.



"Aujourd'hui, on a une contrainte économique majeure. Chaque année au 1er mars nos tarifs de remboursement des actes sont fixés par le ministère de la Santé. Nous sommes en pleine discussion et annoncer, aujourd'hui alors que la concertation n'est pas terminée, une baisse de tarifs, c'est annoncer le résultat avant la fin du match", dénonce Lamine Gharbi, président de la Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP). "On ne peut pas l'accepter. C'est pour le moins inélégant, voire choquant".

Les efforts demandés sont difficiles pour les personnels hospitaliers, qui dans le public ou le privé "sont à bout", s'alarme Lamine Gharbi.