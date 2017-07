publié le 08/07/2017 à 08:02

Donald Trump et Vladimir Poutine, pour leur première rencontre, sont parvenus à un accord portant sur un cessez-le-feu. Applicable à partir du dimanche 9 juillet, dans le sud de la Syrie, il consiste en la création d' "une zone de désescalade" dans les provinces de Deraa, Qouneitra et Soueida, a indiqué Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. "Il y aura un cessez-le-feu (entre forces progouvernementales et rebelles) à partir du 9 juillet, à midi heure de Damas", a-t-il précisé.



Le courant est apparemment bien passé entre les deux chefs d'État russe et américain qui ont tenu de longues discussions. Rien de moins que 2 heures et 15 minutes d'entretien, ce vendredi 7 juillet, au G20 de Hambourg. Le Secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, parle, lui, d'une "alchimie positive".

À écouter également dans ce journal

Vacances : Les enfants sont officiellement en vacances depuis vendredi 7 juillet au soir. Ces 8 et 9 juillet seront donc un des weekends de congés scolaires les plus chargés de l'année, dans les transports et sur les autoroutes. Le deuxième après celui du 14 juillet.

Business France : La position de Muriel Pénicaud est fragilisée. L'enquête sur le déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas s'accélère avec les désignations de trois juges d'instruction. L'actuelle ministre du Travail était alors la directrice de l'agence publique "Business France", soupçonnée d'avoir enfreint la réglementation sur les marchés publics.



Paris Plages : C'est l'ouverture du rendez-vous estival des Parisiens. Mais cette année, ils connaîtront plusieurs nouveautés. Ils ne fouleront plus le sable de Lafarge, à cause des arrangements du leader mondial des matériaux de construction et des groupes armés en Syrie. Par ailleurs trois piscines en eau vive seront ouvertes au public au canal de l'Ourcq près de La Villette.



Emploi : Une embellie est attendue pour l'emploi des cadres. Les embauches dans le privé devrait augmenter de plus de 5%, selon l'Association pour l'emploi des cadres (Apec).



Tour de France : L'Allemand Marcel Kittel remporte une nouvelle victoire au sprint, avec seulement 6 millimètres devant Le Norvégien Edvald Boasson Hagen. Si l'Allemand porte le maillot vert, le Britannique Chris Froome garde son maillot jaune.