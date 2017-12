publié le 12/12/2017 à 21:16

Puni pour avoir sauvé sa belle-famille de l'enfer syrien. Stéphan Pélissier a été condamné par la justice grecque à 7 ans de prison ferme ou à 27.000 euros d'amende pour avoir tenté de ramener sa belle-famille en France. Contraint, dans un premier temps, à payer 13.000 euros d'amende, la justice grecque vient de lui ajouter un droit d'accroissement de 14.000 euros. Dans l'incapacité de réunir cette somme, cet Albigeois n'a eu d'autre choix que de faire appel : "On repart pour deux ans de calvaire si personne ne nous aide", explique-t-il au micro de RTL.



Stéphan Pélissier est juriste à La Poste et vit à Albi avec sa femme, d'origine syrienne, avec laquelle il est marié depuis 2012. En août 2015, ses beaux-parents et son beaux-frères sont menacés, craignant pour leur vie ils décident de quitter la Syrie pour rejoindre l'Europe, particulièrement la France. Arrivés sur l'île de Samos, en Grèce, ils décident de prendre un bateau pour l'Italie, une traversée extrêmement dangereuse. "Quand ils nous ont annoncé qu'ils allaient faire cette grande traversée, on ne pouvait rester comme cela", explique Stéphan Pélissier.

Avec sa femme, ils décident donc d'intervenir et rejoignent ses beaux-parents au port de Patras, en Grèce. Il réussit à acheter des billets pour toute sa belle-famille, mais se fait contrôler avant de monter dans le ferry. Placé en détention, il est accusé d'être un passeur par les autorités grecques.

Si ses beaux-parents sont en sécurité et ont obtenu le statut de réfugiés politiques, Stéphan Pélissier demande l'aide du gouvernement pour annuler sa condamnation : "Je demande, soit l'arrêt des poursuites, soit qu'on puisse négocier ce droit d'accroissement de 14.000 euros, qui ne figure même pas sur la décision", affirme-t-il au micro de RTL. "Je lance un appel très clair au gouvernement : s'il faut que j'aille prendre des mesures extrêmes type grève de la faim ou m'attacher au grille de l'Élysée, je le ferais".



"On apprend sur le banc de l'école de la République le devoir de mémoire. Certains au nom de l'humanité, de la fraternité, se sont rebellés. J'ai fait ça. Si c'était à refaire, je le referais", a-t-il conclu.