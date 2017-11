Spéciale Charles Manson

publié le 20/11/2017 à 21:15

L'édito de Jacques Pradel





L’un des pires criminels américain, Charles Manson, est mort dimanche dans sa prison des Etats-Unis à l’âge de 83 ans.

Tout le monde a entendu parler de ce gourou d’une secte de hippies illuminés qui vivait dans la vallée de la mort en Californie et qui avait commandité en quelques semaines, à l’été 1969, les assassinats d’un certain nombre de personnalités du monde du spectacle et du cinéma, dont celui de l’actrice Sharon Tate, l’épouse du cinéaste Roman Polanski.



Du fond de sa prison, il est devenu, malgré l’horreur de ses actes, une véritable icône pour un nombre important de musiciens et d’artistes. Il n’a jamais émis le moindre regret ni remord pour ses victimes. Il se disait innocent des meurtres qu’il avait pourtant commandité….













Nos invités

Stéphane Bourgoin qui publie mercredi "Moi serial killer" chez Grasset, Simon Libérati auteur de "California girls" paru également chez Grasset en 2016.















