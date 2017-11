publié le 22/11/2017 à 13:25

Un homme de 40 ans était jugé cette semaine au tribunal correctionnel de Meaux, en Seine-et-Marne. Deux jeunes femmes l'accusent d'agressions sexuelles, pour des faits qui remontent à une dizaine d'années. Le prévenu avait entamé une relation avec la fille de ses voisins, alors âgée de 14 ans, et il est aussi poursuivi pour des attouchements sur sa petite sœur, 13 ans à l'époque, rapporte Le Parisien.



À la barre, le policier a estimé avoir "commis l’erreur de coucher" avec la fille de ses voisins, qui s'était laissée séduire au point de tomber "amoureuse". "Elle m’a aguiché. Elle s’habillait avec un décolleté et une jupe. J’ai craqué", a-t-il ajouté, contestant le fait d'avoir couché avec l'adolescente avant ses 15 ans. "Il m’a aussi montré des images pornographiques", a témoigné la jeune femme.

Il n’y a aucune introspection chez lui Me Florence Deschamps, l'avocate des deux soeurs Partager la citation





L'affaire a finalement éclaté en 2010, quand sa sœur cadette a raconté à un professeur avoir été caressée par le policier. "Ce n’était pas à lui de faire mon éducation sexuelle et surtout pas à 13 ans", a-t-elle lancé au cours de l'audience. Le prévenu a contesté sa version.



"Les bras m’en sont tombés à l’audience quand j’ai écouté le prévenu. Son positionnement me laisse perplexe. Il n’y a aucune introspection chez lui", a regretté Me Florence Deschamps, l'avocate des deux sœurs, citée dans Le Parisien. Le parquet a requis 30 mois de prison, dont 18 mois ferme, et un suivi sociopsychologique. Le verdict sera rendu le 1er décembre.