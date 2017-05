Sardaigne : il poignarde à mort sa voisine, excédé par les insultes de son perroquet

publié le 09/05/2017 à 12:03

"Abruti, pauvre cloche, cocu", tous les jours, Ignazio subissait ce flot d'insultes de la part d'un... Perroquet. Mardi 2 mai dernier, cet Italien de 46 ans, habitant à Capoterra, une petite cité balnéaire de Sardaigne a craqué. Ne supportant plus les moqueries du volatile, l'homme a poignardé à mort sa propriétaire, qui n'était autre que sa voisine, une femme au foyer de 60 ans.



Depuis plusieurs années, les deux voisins s'ignoraient, ou dans le pire des cas échangeaient quelques insultes. Maria, une mère de famille de 60 ans reprochait régulièrement à Ignazio, un homme célibataire et désœuvré de laisser ses chats et ses chiens errer dans son jardinet. Cette vieille querelle de voisinage a pris une autre dimension lorsque Maria a fait l'acquisition de ce perroquet du Brésil.

Rapidement, l'oiseau baptisé Chico, commente les allées et venues d'Ignazio. Puis il se met à proférer insultes et moqueries à son encontre, enseignées par sa propriétaire. Les mois passent, et Ignazio commence à mûrir le projet d'assassiner l'animal. Fou de colère, c'est finalement à sa maîtresse qu'il s'en prend. Il y a quelques jours, l'homme se rend dans un jardin public où la sexagénaire a ses habitudes. À l'aide d'un couteau de chasse, il la poignarde à 11 reprises, ne lui laissant aucune chance.



Arrêté le soir même par la police italienne, Ignazio avance le mobile de son crime : les railleries du volatile. Il a ainsi expliqué qu'il ne supportait plus les noms d'oiseaux lancés en permanence par le perroquet du Brésil.