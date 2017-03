Santé : baisse des tarifs hospitaliers

publié le 09/03/2017 à 11:20

Déjà soumis à de fortes pressions budgétaires, les hôpitaux vont devoir se serrer la ceinture un peu plus en 2017. Selon un communiqué de presse du ministère de la Santé, publié mercredi 8 mars, les tarifs hospitaliers, qui définissent le montant des remboursements versés aux établissements pour les actes de soins effectués, baisseront en 2017 de 0,9% pour les hôpitaux et de 1,39% pour les cliniques privées.



Depuis l'instauration de la tarification de l'activité en 2005, les tarifs hospitaliers déterminent le montant des remboursements par l'Assurance maladie aux établissements hospitaliers pour les 2.300 actes de soins répertoriés, et donc une grande part de leur budget. Au total, "1,5 milliard d'euros supplémentaires" seront dévolus aux établissements de santé en 2017 (soit une hausse de 2% par rapport à 2016), portant le total des dépenses à 79,2 milliards d'euros", indique le ministère. L'augmentation prend en compte les revalorisations salariales accordées aux personnels hospitaliers, précise le communiqué.

Toutefois, "compte tenu de l'augmentation prévisionnelle du volume d'activité", les tarifs pour la médecine, la chirurgie et l'obstétrique (MCO) "seront amenés à diminuer" de 0,9%, ajoute-t-il. Outre cette baisse, les établissements privés se verront appliquer une décote supplémentaire de 0,49% afin de "neutraliser" les effets du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et du pacte de responsabilité qui "s'appliquent aux seuls établissements privés", informe le ministère.



"Cette campagne tarifaire n'est pas équitable", a dénoncé le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, Lamine Gharbi. Il "ne comprend pas pourquoi" les établissements privés à but non lucratifs sous statut associatif (Espic), "qui bénéficient d'un crédit d'impôt de taxe sur les salaires ne sont pas impactés par la récupération de cet avantage", alors que les cliniques le sont.



"Cette baisse budgétaire et tarifaire augure d'une année 2017 très difficile", a réagi de son côté dans un communiqué la Fédération des établissements hospitaliers privés non lucratifs. "Sur cinq années, depuis 2012, le niveau de baisse des tarifs atteint 3,87 % tandis que l'inflation a progressé de 4,88 %", souligne la fédération qui regroupe plus de 4.200 établissements et services sanitaires.