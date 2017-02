ÉDITO - Dîner en amoureux ou Ligue des champions ? Le dilemme est grand en ce jour de Saint-Valentin.

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 14/02/2017 à 11:08

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Programmer Paris Saint-Germain un soir de Saint-Valentin est un casse-tête pour les amoureux, une aubaine pour les avocats, un drame pour les midinettes et un supplice pour les supporters", peste Pascal Praud. "Dilemme cornélien. Si vous n'êtes pas célibataire, vous aller le devenir", poursuit-il.



"Paris ou Capri : ça commence ou c'est fini ?", interroge le journaliste. "'Je ne peux plus me passer de toi, de nous, de nos corps, de nos baisers, de nos caresses, m'a-t-elle écrit par SMS", imagine Pascal Praud dans un échange avec sa moitié. "Cavani est une truffe, ai-je répondu. Il a intérêt de ne pas se manquer", poursuit-il.



"'J'en ai marre du foot', a-t-elle enchaîné", raconte le journaliste, qui explique avoir répondu benoîtement : "Oui Neymar, il joue !". Il ajoute : "Si l'amour dure trois ans, la passion pour le Paris Saint-Germain continue toute une vie. Quand vous n'avez plus personne, il vous reste le foot. Alors ce soir elle fera ses valises", lance Pascal Praud. "Peu importe si Barcelone en prend une, je serai largué. Sans doute moins que le PSG, j'espère", conclut-il.